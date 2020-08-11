Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ateşli piknik yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ateşli piknik yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların ateşli piknik yapmasının ve anız yakmasının, kuru ot ile çalılık miktarlarının fazla olduğu bugünlerde orman yangınlarında artışa neden olduğu belirtildi.

Kentte vatandaşlar tarafından yoğun şekilde piknik amaçlı kullanılan Munzur ve Pülümür Vadisi'nin yangın riski altında olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın riskinin ortadan kaldırılması için İçişleri Bakanlığının 27.07.2020 tarih ve 12254 sayılı genelgesi gereği toplanan İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı kararlar doğrultusunda, tesis ve tescilli günübirlik kullanım alanları Örenönü, Tabiat Parkı, Munzur Vadisi içindeki Anafatma ve Halbori Gözeleri tesisleri dışında, ateşli piknik yapılması, il genelinde anız ve bahçe atıklarının yakılması yasaklanmıştır. Yine izin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında ise 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra ateşli pikniğe müsaade edilmeyecek."

Açıklamada, alınan kararların ilgili birimler tarafından sıklıkla denetleneceği aktarıldı.