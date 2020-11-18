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Aktüel Munzur Vadisi Milli Parkı gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu
Aktüel

Munzur Vadisi Milli Parkı gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

Munzur, Buyer, Sülvüs, Hel ve Yılan dağları arasında kurulu Tunceli, sonbaharda sarı, kahverengi ve kızıla bürünen doğasıyla gelin ve damatların doğal stüdyosu haline dönüştü - Fotoğrafçı Malik Kaya: - "Coğrafyamıza dair çektiğim fotoğrafları internette paylaştığımız zaman, buralı olmayan insanlar, sırf buranın güzellikleri arasında fotoğraf çektirmek için bizi tercih ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:03:59 -
Munzur Vadisi Milli Parkı gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de sonbaharın gelişiyle sarı, kahverengi ve kızıla bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi, özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiçeği burnunda gelin ve damatların gözde mekanı haline geldi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan, deniz seviyesinden 940 metre yükseklikteki Tunceli, Munzur, Buyer, Sülvüs, Hel ve Yılan dağları arasında kurulu olması sebebiyle adeta saklı bir cenneti andırıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nin yanı sıra Pertek Kalesi, Ağlayan Kayalar, Tağar Köprüsü, Munzur Gözeleri ve İn Delikleri gibi görülmeye değer güzelliklere de ev sahipliği yapan kentte, sonbaharın gelişiyle rengarenk olan doğa seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Çevre il ve ilçelerden bölgeye gelen çiçeği burnunda çiftler de şu sıralar kentin sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen doğasında mutluluklarını ölümsüzleştirmek için objektif karşısına geçiyor.

- Kentteki vadiler doğal stüdyo oldu

Günün belirli saatlerinde fotoğrafçılarla beraber dış çekime başlayan çiftler, kent merkezi ve ilçelerdeki ya da Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki yöresel köy evlerini, ahşap asma köprüleri, sapsarı ormanlık alanları ve dere kenarlarını doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Çekimler sırasında kentin doğal güzelliklerini keşfeden çiftler, çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Fotoğrafçı Malik Kaya, AA muhabirine, Tunceli'nin her mevsim doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar gelin ve damat fotoğraflarını stüdyoda çektiğini belirten Kaya, "Stüdyoda çekilen fotoğraflar ve doğada çekilenler arasında çok büyük fark oluyor. Sonbahar aylarında gelin ve damat fotoğrafları daha güzel çıkıyor ve bu mevsimin renkleri çok daha etkileyici oluyor. Gelin ve damatları özel günlerinde genellikle Pülümür Vadisi'nde ya da Munzur Vadisi Milli Parkı'nda fotoğraflıyoruz. Bizler ışığı takip ediyoruz. Çiftleri, güzel ve keşfedilmemiş yerlere götürüyoruz." dedi.

- Çevre illerden Tunceli'ye gelenler de oluyor

Kaya, fotoğraflarını çektikleri çiftlerin çoğunun çevre illerden geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Coğrafyamıza dair çektiğim fotoğrafları internette paylaştığımız zaman, buralı olmayan insanlar, sırf buranın güzellikleri arasında fotoğraf çektirmek için bizi tercih ediyor. Tunceli'nin güzellikleri de zaten doğal stüdyoyu andırıyor. Zaman yetmiyor, saatlerce ve günlerce çekim yapalım istiyoruz. O kadar güzel coğrafyamız var ki çiftleri oralara götürmeyi çok istiyoruz."

Dış çekim yaptıran Ali Ekber Kahraman ise 3 ay önce evlendiğini ve eşiyle düğün fotoğraflarını sonbaharda çektirmeye karar verdiğini dile getirdi.

Renk cümbüşünün olduğu vadilerde fotoğraf çektirmekten büyük keyif aldığını anlatan Kahraman, "Bölgenin doğası çok güzel. Fotoğraflarımızı Pülümür Vadisi'nde çektirdik. Vadideki ağaçların yaprakları yeşil ve sarının tonlarına bürünmüş, renkler bizi çok etkiledi. Sonbahar, çektiğimiz fotoğraflara çok güzel renk kattı. Asma köprüde, su kenarlarında ve ağaçların arasında fotoğraflarımızı çektik. Bizim gibi düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çevre illerdeki çiftlere de buralara gelmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Kıymet Kahraman da en güzel mevsimin sonbahar olduğunu, Pülümür Vadisi boyunca eşiyle beraber çok güzel fotoğraflar çektirdiklerini vurguladı.


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