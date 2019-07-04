0553 313 94 23

Munzur Gözeleri için 8 milyonluk proje

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde bulunan Munzur Gözeleri için hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:55
Munzur Gözeleri için 8 milyonluk proje

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde bulunan Munzur Gözeleri için hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.


Ovacık İlçesi’nde bulunan , her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri’ndekigörüntü kirliliğini gidermek içinvalilik koordinesinde Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından proje hazırlandı. Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulun 8 milyon liralık proje, onaylandı.Projeyle Munzur Gözelerinin doğal yapısına dokunulmadan bakımsız ve görüntü kirliliği yaratan unsurlar ortadan kaldırılacak. Beton olan yerler doğaya uygun, ahşap yerlere dönüştürülecek.


Projeye ilişkin bilgi veren Vali Tuncay Sonel, “Munzur Gözeleri Tunceli merkeze 77 kilometre uzaklıkta bulunan yöremizin çok önemli değerlerinden. Fakat şu anda çok bakımsız durumda ve görüntü kirliliği oluşturuyor. Beton ve gecekondu türü yapılar hiç hoş değil. Bizler de Munzur Gözeleri’nin yöremize yakışır duruma gelmesi için çalışma başlattık. FKA Munzur Gözeleri’nin doğal yapısına uygun, ahşap ağırlıklı bir proje hazırladı. Projeye, aAkdeniz ve Hacettepe Üniversitelerinden peyzaj konusunda alanında uzman profesörlerimiz de destek verdi.Ayrıca Tunceli Baromuz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz başta olmak üzere yöre insanımızın da görüşlerini aldık. Hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Tunceli’mize hayırlı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:55
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafter sözcüsü yaptıkları katliamı itiraf etti
    1. Hafter sözcüsü yaptıkları katliamı..
    2. Altınordu, Engin Bekdemir'i transfer..
    3. Gediz’e yeni yaya geçitleri çizildi
    4. Yeşilyurt Belediyespor Palancı ile..
    5. Kahramanmaraş’ta gerçeği aratmayan..
    6. Tütünle mücadele için denetimler..
    7. Başkan Yardımcısı Tohumcu parkları..
    8. Haliliye Belediyesi beton parke..
    9. Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle..
    10. Başkan Beyazgül talimat verdi,..
    11. Memur-Sen’in yeni başkanı Hüseyin..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    13. Atıcılıkta "ilk kota" sevinci
    14. Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korosu..
    15. Patrik Bartholomeos'tan İmamoğlu'na..
    16. Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131..
    17. İstanbul Havalimanı’ndan 100 bininci..
    18. Türkiye Petrolleri, Türkiye’nin en..
    19. Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla..
    20. "Kültürel atmosfer toplum için nefes..
    21. Akçaray’ı Kuruçeşme’ye getirecek alt..
    22. BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle..
    23. Kirli planın detayları açıklandı!..
    24. İlk hacı kafilesi uğurlandı
    25. Angelino, yeniden Manchester City'de
    26. Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye:Timsahla..
    27. Yeni Renault Captur gün yüzüne çıkıyor
    28. Yalova’dan çaldılar, Kocaeli’nde..
    29. SAÜ’lü öğrenci tasarım yarışmasında..
    30. Atlı jandarmalar sahillerde göreve..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”