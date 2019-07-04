Munzur Gözeleri için 8 milyonluk proje

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde bulunan Munzur Gözeleri için hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Ovacık İlçesi’nde bulunan , her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri’ndekigörüntü kirliliğini gidermek içinvalilik koordinesinde Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından proje hazırlandı. Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulun 8 milyon liralık proje, onaylandı.Projeyle Munzur Gözelerinin doğal yapısına dokunulmadan bakımsız ve görüntü kirliliği yaratan unsurlar ortadan kaldırılacak. Beton olan yerler doğaya uygun, ahşap yerlere dönüştürülecek.

Projeye ilişkin bilgi veren Vali Tuncay Sonel, “Munzur Gözeleri Tunceli merkeze 77 kilometre uzaklıkta bulunan yöremizin çok önemli değerlerinden. Fakat şu anda çok bakımsız durumda ve görüntü kirliliği oluşturuyor. Beton ve gecekondu türü yapılar hiç hoş değil. Bizler de Munzur Gözeleri’nin yöremize yakışır duruma gelmesi için çalışma başlattık. FKA Munzur Gözeleri’nin doğal yapısına uygun, ahşap ağırlıklı bir proje hazırladı. Projeye, aAkdeniz ve Hacettepe Üniversitelerinden peyzaj konusunda alanında uzman profesörlerimiz de destek verdi.Ayrıca Tunceli Baromuz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz başta olmak üzere yöre insanımızın da görüşlerini aldık. Hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Tunceli’mize hayırlı olsun” dedi.