Munzur Dağları, yaylaları ve buzul gölleriyle doğaseverleri cezbediyor

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, el değmemiş doğasıyla her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan ilçede, 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nda karların erimesiyle yeşilin tonlarına bürünen yaylalar ve oluşan buzul gölleri sıcak yaz günlerinde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Etrafını çevreleyen yüksek dağlar arasında göz alıcı güzellikler sunan yaylalar ve buzul göller, hem hafta içi hem de hafta sonu çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğaseverin gezi rotasında yer alıyor.

Doğal güzellikleriyle cezbeden yaylalara ve buzul göllere ulaşmak için dik ve karlı patikalarda uzun süre yol alan ziyaretçiler, yolculuklarına Kırkmerdiven Vadisi'nden başladıktan sonra sırasıyla Teng, Sor, Gani Hesen, Kormuskan, Korteres ve Kepır yaylalarını geziyor.

Rengarenk çiçeklerin ve derelerin bulunduğu alanlarda doyasıya vakit geçiren ziyaretçiler, gün batımında geri dönerek doğa turlarını tamamlıyor.

Doğaseverlerden Yunus Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın doğal güzellikler anlamında çok zengin olduğunu söyledi.

Yaz aylarında Munzur Dağları'na gezi düzenlediklerini belirten Eroğlu, "Bu dağlar yaylaları ve buzul gölleriyle yaz aylarında çok güzel oluyor. Bizler de her sene karların erimesiyle dağlara tırmanışlar yapıyoruz. Buzul gölleri ve yaylaları geziyoruz, yemyeşil doğada keyifli vakit geçiriyoruz. Herkesin gelip bu dağların güzelliklerini görmesini tavsiye ederim." dedi.