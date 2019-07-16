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Münih’te çifte zafer

Almanya’nın Münih kentinde eski dünya şampiyonlarımızdan Levent Çukur’un organize ettiği galada ringe çıkan üç Türk boksörden ikisi zaferle indi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:10
Münih’te çifte zafer

Almanya’nın Münih kentinde eski dünya şampiyonlarımızdan Levent Çukur’un organize ettiği galada ringe çıkan üç Türk boksörden ikisi zaferle indi. Orta sıklet Emre Çukur, rakibini puanla geçerek İstanbul’da kıtalararası altın kemer maçı yapma hakkı kazandı.


Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen boks organizasyonunda mücadele eden üç Türk boksörden ikisi galibiyet elde etti. Zafer kazanan isimlerden Emre Çukur, bu başarısının ardından dünya sıralamasında 41.’liğe yükselerek, dünya şampiyonluk maçı yapmaya bir adım daha yaklaşmış oldu.


Hafif ağır sıklet boksörü Yusuf Sultanoğlu ise beşinci raundun bitmesine 20 saniye kala yediği bir yumruğun ardından yorgunluk nedeniyle ayağı kalkamadı.



Levent Çukur: "Hedefimiz dünya şampiyonluğu’"


Eski dünya şampiyonlarından galanın organizatörü Levent Çukur, organizasyondan çok memnun olduklarını vurgulayarak, "Salonumuz tıklım tıklım doldu. Gazetelerden, televizyonlardan büyük beğeni topluyoruz. Telefonlarım sürekli çalıyor. Türk olsun, Alman olsun büyük şirketler bizimle çalışarak sponsorumuz olmak istiyorlar. Mevcut sponsorlarımız sözleşmelerini uzatmak istiyorlar. Özellikle Emre’nin dünya listesinde 41. sıraya yükselmesi hem Türk boksu için hem de kulübümüz için büyük bir prestij oldu. Gelecek yıla kalmaz ilk ona girer ve dünyanın zirvesine tırmanır diye düşünüyorum. Almanya’nın göbeğinde ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşı’mızı çaldırmak büyük bir gurur verdi bizlere. Bunu onlarca ülke televizyonundan dünyaya dinletmek ise ayrı bir mutluluk kaynağı oldu" dedi



Vedat Alyaz: "Muhammed Ali’nin salonunda ringe çıktık"


Lions Sport Promotion Basın Danışmanı Vedat Alyaz, dünya starlarının maç yaptığı salonda Türk kulübü olarak gala düzenlemenin büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, "Rahmetli Muhammed Ali, efsane şampiyon Klitschko ve birçok dünya starının maç yaptığı Sirkus Krone salonunda gala düzenlemek Türk kulübü olarak bizlere ayrı bir gurur veriyor. Umarız Emre de bir gün Muhammed Ali kadar başarılı olur. Ayrıca kulübümüzün yönetim kurulu başkanı Levent Çukur da ilk Almanya şampiyonluğu ve profesyonel maçını bu salonda yaptı. 2002 yılında yine bu salonda dünya şampiyonu oldu. Şimdi de oğlu Emre Çukur’un aynı salonda ringe çıkarak büyük bir başarıya imza atması bizim için tarihi bir olaydır. Farklı uluslardan seyirciler gelerek galamıza destek oldular. Daha fazla Türk seyircisinin salonumuza gelerek bayrağımızı dalgalandırmalarını beklerdik ancak umarım bir dahaki sefere gelirler" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:10
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