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Münbiç'ten ateş açıldı: 1 askerimiz şehit!

Münbiç bölgesinden, TSK birliklerine düzenlenen hain saldırıda 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz yaralandı.

15 Ekim 2019 Salı 13:23
Münbiç'ten ateş açıldı: 1 askerimiz şehit!

MSB: "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir."

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:23
  1. Münbiç
  2. şehit
  3. saldırı

YORUM YAZ

  • lütfilütfi32 dk önce
    Rusya açıklama yaptı."Menbiç tamamen Suriye ordusunun kontroluna girdi" diye.Neler oluyor anlayamıyoruz.
  • ................34 dk önce
    İnna lillahi ve inne ileyhi raciun..Allahtan geldik Allaha döneceğiz...En hayırlısını Rabbim bilir...
  • Ali kaptanAli kaptan46 dk önce
    Başka bir ülke koordinat vermiştir o teröristlere.
  • tuncaytuncay47 dk önce
    Ya Kahhar Ya Kahhar Ya Kahhar...şehit ve yaralilarimizin intikamini sen ypg den pkkdan ve amerikadan kat kat al ya Rabbi.
  • meşemeşe53 dk önce
    RABBİM ŞEHİTLERİMİE RAHMETETSİN MEKANLARICENNET OLSUNİNŞALLAHYARALIMEHMETCİKLERİMİZE DE RABBİM ACİL ŞİFALARVERSİN İNŞAALLAH,RABBİMTÜMMEHMETCİKLERİMİZİNYARVE YARDIMCILARI OLSUN İNŞAALLAH ,

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