Münbiç'ten ateş açıldı: 1 askerimiz şehit! Münbiç bölgesinden, TSK birliklerine düzenlenen hain saldırıda 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz yaralandı.

MSB: "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir." Ayrıntılar gelecek...

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