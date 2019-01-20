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Münbiç saldırısını PKK/YPG yaptırdı

Münbiç’te ABD askerlerinin de hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Suriye’deki aşiretler de, saldırının arkasında Esed rejimi ve terör örgütü PKK/YPG’nin olduğunu belirtti.

20 Ocak 2019 Pazar 13:25
Münbiç saldırısını PKK/YPG yaptırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekat öncesinde, terör örgütü PKK/YPG, DAEŞ’li militanlara düzenlettiği saldırılarla ABD askerinin Suriye’den çekilmesini engellemeye çalışıyor.

Harekatın önüne geçmek için her yola başvuruyor

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, ABD’nin desteğiyle elinde tuttuğu DAEŞ’li teröristleri ABD’ye karşı kullanıyor. TSK ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Münbiç ve Fırat’ın doğusuna çekilen terör örgütü PKK/YPG işgal ettiği topraklarda varlığını sürdürmek için, Mehmetçiğin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekatın önüne geçmek için her yola başvuruyor. Rusya’yı arabulucu olarak kullanıp Esed rejimi ile anlaşmaya çalışan terör örgütü, diğer taraftan da şemsiyesi altına girdiği ABD’den kopmak istemiyor. ABD’nin askerlerini tamamen çekmesi durumunda çaresizliğe mahkum olan terör örgütü PKK/YPG’nin kendisini garantiye almak için rejime katılmayı planlarken, silah bırakmak yerine rejim askerlerinin bir kolu olmayı da kabulleniyor.

ABD askerlerini öldürerek hedefinize ulaşırsınız!

Diğer taraftan da ABD’nin askerlerini Suriye’den çıkarmasına engel olmak için esir tuttuğu DAEŞ’li teröristleri serbest bırakarak, “Ya burada kalır bizim kurşunlarımızla ölürsünüz,  ya da cihat için çıktığınız yolda ABD askerlerini öldürerek hedefinize ulaşırsınız” diyerek ABD askerlerinin üzerine salıyor. DAEŞ terör örgütünün Suriye’de halen varlığını koruduğunu göstererek hem dünya kamuoyuna DAEŞ’e karşı savaşan masum savaşçı görüntüsü vermek, hem de ABD ve koalisyon güçlerinin bölgede kalarak kendilerine şemsiye tutmasını sağlamak olarak görüyor.

Yok olup gidecekler

Geçtiğimiz gün Münbiç’te meydana gelen ve ABD askerlerinin de hayatını kaybettiği saldırıda da DAEŞ terör örgütünün militanlarını kullandığı açıkça ortaya çıkıyor. Suriye’deki Aşiretler Koalisyonu başkanı Şeyh Abdülkerim el-Fahal, Münbiç’teki saldırıyı kınarken hem Esed rejimini hem de PKK/YPG’yi sorumlu tuttu. ABD’nin askerlerini bir an önce çekmesi gerektiğini belirten aşiretler, terör örgütü PKK/YPG’nin yalnız kalması durumunda dağılacağını belirterek, “Teröristler ABD’nin arkasına saklanmasa yok olup gidecekler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 13:25
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Münbiç
  3. Fırat’ın doğusu
  4. PKK/YPG
  5. DAEŞ
  6. ABD
  7. PKK
  8. TSK
  9. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  10. Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO)
  11. Fırat Kalkanı
  12. Zeytin Dalı
  13. ABD askerleri
  14. DAEŞ terör örgütü
  15. Aşiretler Koalisyonu başkanı Şeyh Abdülkerim el-Fahal
  16. Esed rejimi

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