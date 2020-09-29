Mumyalar incelendi, milyonlarca yırtıcı kuşun kurban edildiği ortaya çıktı

Mısır'da, Nil Vadisi’ndeki toplu mezarlarda, batıl inançlar için kurban edilen milyonlarca aynak ve yırtıcı kuş mumyası bulundu.

Kritik soru

Mısırlıların bu kadar çok kuşu kurban etmesi ve mumyalaması ise hayvanların kökenleri ile ilgili kritik bir soruyu gündeme getirdi. Bu kuşların, kediler gibi yetiştirildiği mi yoksa avlanıldıkları mı merak konusu oldu.

Fransa’daki Claude Bernard Üniversitesi Lyon 1, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve Fransa Müze Araştırma ve Restorasyon Merkezi’nden bilim insanları, söz konusu kuş mumyalarının kapsamlı jeokimyasal analizlerini yaptı.

Hakemli bilim dergisinde yayımlandı

Sonuçlar, hakemli bilim dergisi Scientific Reports’da yayımlandı. Sonuçlar, bu kuşların yabani olduğunu ortaya koydu.

Sürüngenler, memeliler, kuşlar… Nil Vadisi’nin toplu mezarlarında kurban olarak yığılmış on milyonlarca hayvan mumyasının bulunduğu belirtiliyor. Bahse konu hayvanların toplanması ve hazırlanmasının ülkenin Eski Krallık Dönemi’nden (MÖ 3. binyıl) Roma Dönemi’ne kadar (MS 1. ve 3. yüzyıllar arası) ekonomide ciddi pay sahibi olduğu tahmin ediliyor.

Fakat bu hayvanların hangi yöntemler ile elde edildiği ve kökenleri belirsizliğini koruyor.

Avlandılar mı, yetiştirildiler mi?

Bu nedenle araştırmacılar kuşların avlandığını mı yoksa yetiştirildiğini mi tespit etmek üzere müzede korunan mumyalanmış 20 aynak ve yırtıcı kuşun, mumyalama şeritlerinden ve kemiklerinden küçük parçalar aldı.

Independent'in haberine göre; eğer bu kuşlar doğada hayatını sürdürdü ise, beslenme şekilleri farklı yerel kökenlere dayalı olacağı için hayvan kalıntılarındaki izotopik kompozisyonun buna uygun şekilde çeşitlilik taşıması gerekiyordu. Eğer insanlarca beslendiyseler, doğal beslenme şekilleri ile uyuşmayan ve özel üretilen veya insanların kendi yiyeceklerinden türetilen yiyeceklerirn izotoplarına uygun bir dağılım gözlenmeliydi.

Bu sebepten ötürü araştırmacılar, aldıkları çeşitli doku numunelerinin önce yaşını karbon-14 yöntemi ile tespit etti. Daha sonra, azot, oksijen, kükürt ve stronsiyum atomları için izotopik kompozisyonları ölçüldü.

Aynı tarihlerde yaşayan insan mumyaları ile karşılaştırıldı

Bilim insanları bu kompozisyonları muhtemel besin kaynaklarını tespit etmekte kullandı ve aynı tarihlerde yaşamış insan mumyalarındaki ölçümler ile karşılaştırma yaptı.

Fakat izotopik kompozisyonların ortak ve tekdüze olmaktan çok uzak olduğu bildirildi.

Egzotik besinlerin izlerini taşıdığı tespit edildi! Kuşların yabani olduğu ortaya çıktı

Araştırmacılar, bu kuşların beslenmesinin antik Mısırlılara göre yüksek çeşitliliğe sahip olan 'egzotik' besinlerin izlerini taşıdığını belirledi. Yani bu durumda, söz konusu kuşlar yabaniydi ve bu kuşların bazıları Nil Vadisi’nin dışına mevsimsel göçler yapıyordu.

Ayrıca araştırmacılar, bu sonuçları başka bir ekibin yaptığı genetik çalışma ile de bir araya getirdi.

Toplu şekilde avlanmışlar

Bütün bulgular belirli mezar fresklerinde de belgelendiği şekilde bu kuşların toplu şekilde avlandığını ortaya koydu.

Elde edilen bulgulara göre, bugün kuş türlerinde gözlemlenen muazzam düşüşlerden çok önce, Mısırlıların da yabani kuş popülasyonlarına kayda değer bir ekolojik baskı uygulamış gibi oldukları görülüyor.