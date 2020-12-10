Multinet Up'tan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına 200 bin kurum ve 2 milyona yakın kart kullanıcısını kapsayan güçlü ekosistemi ile destek verecek.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğinde Türkiye'de gıda kayıplarını ve gıda israfını azaltma amacıyla "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası başlattı.

Multinet Up, hizmet verdiği kurumsal müşterileri, üye iş yerleri, iş ortakları ve ekosistemindeki on binlerce paydaşı ile kampanyaya destek vereceğine ve gıda israfına karşı sorumlu davranacağına dair taahhütte bulundu.

Şirket ayrıca, grup bünyesinde yer alan 2 milyona yakın kart sahibini israfı önlemeye davet edecek ve gıda israfını önleme konusunda neler yapılabileceği hakkında bilgilendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, birçok ülkenin gıda kayıpları ve israf, açlık ve yetersiz beslenme gibi küresel çapta sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Temiz gıdaya ulaşım giderek zorlaşıyor. Bu boyutlardaki bir israf herkesi harekete geçirmeli. İhtiyacımız ve tüketeceğimiz kadar ürün satın alarak, planlı alışveriş yaparak gıda israfının önüne geçebiliriz.

Multinet Up olarak gıda israfı ile mücadelenin çözüm ortağı olacağımız için çok mutluyuz. Ekosistemimizdeki 200 bin kurumla ve 2 milyona yakın kart kullanıcımızla birlikte yer alacağımız bu mücadelenin sürdürülebilir bir başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Hem tüketicileri hem de işletmeleri daha iyi bir gelecek için Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasına katılmaya davet ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, hayata geçirilen kampanya kapsamında ayrıca, "Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" hazırlandı. Plan ile hem gıda işletmelerinde gıda kaybı ve israfın azaltılması hem de ekonomik kazanç sağlanması hedefleniyor. Hazırlanan eylem planına uyan işletmelerin kapılarına "Bu İşletme Gıdanı Koru Kampanyasını Destekliyor" etiketi yapıştırılarak kampanyaya dikkat çekiliyor.