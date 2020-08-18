Multinet Up, yeme içme alışkanlıkları araştırmasının sonuçlarını paylaştı

İSTANBUL(AA) - Multinet Up, koronavirüs salgını normalleşme sürecinde tüketicinin dışarıda yeme-içme alışkanlıklarının nasıl değiştiğini, restoran ve kafelerin tercih edilme nedenlerini ortaya koyan bir araştırma düzenledi.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, 1500’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada tüketicilere restoran ve kafelerde alınan sağlık tedbirleri hakkındaki görüşleri soruldu ve bu tedbirlerin alışveriş tercihleri üzerindeki etkisi değerlendirildi.



Araştırma, çalışanların büyük bir oranının çalışmak için evden ofislere veya iş yerlerine geçtiğini ve öğle yemeklerinde restoran ve kafelerin tercih edilme oranlarının hızla arttığını ortaya koyuyor. Ancak araştırmaya göre tüketici, hijyen tedbirleri konusunda hayli hassas.

Restoran ve kafe müşterilerinin beklentilerine yönelik öne çıkan uygulama mutfakların anlık kamera görüntüleri ile seyredilebiliyor olması. Nitekim, araştırmaya katılanların yüzde 74’ü yemek yiyeceği restoran ve kafenin mutfağını anlık olarak görüntülemeyi istiyor.

Tüketicinin restoran ve kafelerde mutlaka görmek istediği tedbirlerin başında tüm çalışanların maske kullanması zorunluluğu geliyor.

Tüketicinin restoran ve kafelerde görmek istediği diğer uygulamalar ise sırasıyla şöyle: katılımcıların yüzde 43’ü restoran girişinde dezenfektan kullanımının zorunlu olmasını, yüzde 40’ı tüm personele ve müşterilere ateş ölçümü yapılmasını, yüzde 31’i ise masaların sosyal mesafeye göre konumlandırılmasını gerekli görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, haziran ayı itibariyle kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde faaliyete geçen restoran ve kafelerde yaşanan canlanmanın sektörün toparlanma sürecine girmesini sağladığını belirterek, "Birçok şirketin ofislere kademeli dönüşü mekânların eski doluluk oranlarını yakalayabilmesi açısından etkili oldu. Bugün zincir restoranlardan yerel esnafa kadar birçok yeme-içme mekanının hijyen tedbirlerini titizlikle uyguladığını biliyoruz. Bu titizliğin ziyaretçilere şeffaf bir şekilde gösterilmesinin güven sorunlarını en aza indireceğini ölçümledik. Kontrollü sosyal hayat kurallarının hassasiyetle uygulanıyor olması sadece yeme-içme sektörü açısından değil, bu sektöre bağlı onlarca sektör ve çalışan açısından büyük önem taşıyor. Bireyler olarak günlük alışverişlerimizle ekonomiye katılım sağladığımızda zincirleme bir pozitif etkiye sebep oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Temassız ödeme teknolojilerinin kullanımının hijyen önlemleri kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Işık, “Multinet Up olarak temassız ödeme teknolojilerini üretiyor ve hemen her alanda kullanımının yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. Geçtiğimiz sene üye iş yerlerimiz için hayata geçirdiğimiz mobil ödeme uygulamamız MultiPOS ve kart kullanıcılarımızın 2015 yılından itibaren kullandığı MultiPay mobil uygulamamız sayesinde paydaşlarımızın temassız ödeme yapma alışkanlığı kazanmasını sağlamıştık. Şimdi temassız ödeme hijyen önlemleri açısından bir konfor olmanın ötesine geçti. Bugün birçok tüketici ödemelerini temassız yapmak istiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

