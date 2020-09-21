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Aktüel Mülteciler ve yerinden edilenler Kovid-19 sonrası daha da çaresiz
Aktüel

Mülteciler ve yerinden edilenler Kovid-19 sonrası daha da çaresiz

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:43:36 -
Mülteciler ve yerinden edilenler Kovid-19 sonrası daha da çaresiz

İSTANBUL (AA) - Norveç Mülteci Konseyi (NRC), dünya üzerindeki mülteci, yerinden edilen ve şiddetten etkilenen kişilerin dörtte üçünden fazlasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından açlık, evsizlik ve eğitim kriziyle yüz yüze olduğunu açıkladı.

NRC'nin Mali, Uganda, Venezuela, Afganistan, Kolombiya, Irak, Kenya ve Libya'da yaklaşık 1400 kişiyle görüşerek hazırladığı "Sürekli Düşüş" adı verilen raporda, salgının devamlı dışarıdan destek bularak hayatta kalmaya çalışan bu kişileri "felakete" sürüklediğine işaret edildi.

Raporda, görüşülen kişilerin yüzde 77'sinin mart ayından bu yana ya işini kaybettiği ya da gelirinde azalma yaşadığı, yüzde 70'inin sofrasındaki yemekleri azalttığı, yüzde 73'ünün de ekonomik zorluklardan ötürü çocuklarını okula gönderme ihtimalinin daha da azaldığı aktarıldı.

Seyahat kısıtlamaları, pazarların kapatılması ve yurt dışındaki yakınlarından gelen yardımlardaki azalışın olumsuz etkiyi daha da büyüttüğü ifade edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, "Dünyanın en korunmasız toplulukları tehlikeli bir sürekli düşüş halinde." değerlendirmesinde bulunarak, evinden olmuş bu insanların halihazırda çalışma ve hizmetlere erişim noktasında sınırlı haklara sahip olduğunu ve salgından ötürü bir felakete doğru sürüklendiklerini belirtti.


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