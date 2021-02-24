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Ekonomi Mülkiyeti Sivas Belediye Başkanlığı’na ait olan yüzlerce işyeri kiraya verilecek
Ekonomi

Mülkiyeti Sivas Belediye Başkanlığı’na ait olan yüzlerce işyeri kiraya verilecek

Mülkiyetleri Sivas Belediyesi’ne ait olan yüzlerce gayrimenkul işyeri olarak kullanılmak üzere Belediye Encümeninin 27/11/2020 tarih ve 1529 sayılı kararına göre 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:19:00 -
Mülkiyeti Sivas Belediye Başkanlığı’na ait olan yüzlerce işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 378 adet işyerinin ihalesi; 09 Mart 2021 Salı günü saat 16.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (500,00 TL) temin edilebilecek. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyeye bizzat teslim etmeleri gerekiyor. Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ise ihaleye giremeyecek.

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