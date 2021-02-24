Mülkiyeti Sivas Belediye Başkanlığı’na ait olan yüzlerce işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 378 adet işyerinin ihalesi; 09 Mart 2021 Salı günü saat 16.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (500,00 TL) temin edilebilecek. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyeye bizzat teslim etmeleri gerekiyor. Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ise ihaleye giremeyecek.

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