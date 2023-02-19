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Ekonomi Mülkiyeti Hakkari Derecik Belediyesi’ne ait 5 adet arsa satılacak
Ekonomi

Mülkiyeti Hakkari Derecik Belediyesi’ne ait 5 adet arsa satılacak

Mülkiyeti Derecik Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri yazılı bulanan muhtelif ölçekteki taşınmazlar ihale suretiyle satışa çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 15:15:00 -
Mülkiyeti Hakkari Derecik Belediyesi’ne ait 5 adet arsa satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

İşin Geçici teminatı parsel bedelinin %3 oranı olup geçici teminat için 2886 Sayılı D.H.K’nun 26.Maddesinde belirlenen değerler geçerlidir.

İhaleye ilişkin geçici teminat Derecik Belediyesi hesabına T.C. Ziraat Bankası Derecik Şube Müdürlüğü nezdindeki 2732-26510757-5009 nolu teminatlar hesabına yatırılacaktır.

Bu işe ait ihale 27/02/2023  Pazartesi günü saat 14:00’de Derecik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ve ihale komisyonunca yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname Derecik Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

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