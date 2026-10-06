‘Mülakatta 100 ve 0 puan verildi’ Mersin Üniversitesi'nde başörtüsüne engel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hak hürriyet ve özgürlükler alanında birçok adım atılırken 28 Şubat artıkları başörtülülere zulmetmeye devam ediyor. Mersin Üniversitesi’nin Arkeoloji Bölümünden mezun olan ve yüksek lisans için başvuran Meltem Uyanık Yardımcı’yı başörtüsü gerekçesiyle yüksek lisansa kabul etmediği öğrenildi. Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde yüksek lisans mülakatına giren Meltem Uyanık Yardımcı, sınav sürecinde akademik ölçme ve değerlendirme ilkeleriyle bağdaşmadığını ileri sürdüğü uygulamalar nedeniyle üniversite yönetimine itiraz etti. Yardımcı, yaşadığı sürecin lisans eğitimi boyunca başörtüsü ve yaşam tarzı nedeniyle maruz kaldığını iddia ettiği ayrımcılığın devamı olduğunu savundu.

DİLEKÇELERİNE CEVAP VERİLMEDİ

Bölüm mezunu Meltem Uyanık Yardımcı, ağustos ayı sonunda gerçekleştirilen mülakatta kendisine yöneltilen soruları eksiksiz yanıtladığını, ancak sınav sonucunda başarısız sayıldığını belirterek üniversite yönetimine resmi itirazda bulundu. Yardımcı, yaptığı açıklamada sınav sırasında verdiği cevapların jüri üyelerinden biri tarafından takdir edildiğini, buna rağmen sonuçların açıklanmasının ardından başarısız sayıldığını ifade etti. Sınavın hangi kriterlere göre değerlendirildiğini öğrenmek amacıyla rektörlüğe dilekçe verdiğini belirten Yardımcı, aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen kendisine yazılı ve açıklayıcı bir cevap ulaşmadığını söyledi.

“BİR JÜRİ ÜYESİ 100, İKİ JÜRİ ÜYESİ 0 VERDİ”

Yardımcı, resmi bir bildirim yerine edindiği bilgiler üzerinden sınavdaki puanlamanın bir jüri üyesi tarafından 100, diğer iki jüri üyesi tarafından ise 0 puan şeklinde yapıldığını öğrendiğini ileri sürdü. Bu puanlamanın akademik ölçme ve değerlendirme açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu savunan Yardımcı, mülakat sırasında jüri üyelerinden birinin verdiği cevaplara yönelik olumlu değerlendirmede bulunduğunu da iddia etti. Yardımcı, “Bir adayın aynı mülakatta bir akademisyene göre yüzlük, diğer iki akademisyene göre sıfırlık performans göstermesi izaha muhtaçtır” ifadelerini kullandı.

“OBJEKTİF DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AÇIKLANMADI”

Mülakat sürecine ilişkin usul ve esas bakımından da itirazları bulunduğunu belirten Yardımcı, sınavda soruların objektif karşılığını belirleyen bir cevap anahtarının bulunmadığını, hangi kriterin kaç puan üzerinden değerlendirildiğinin kendisine açıklanmadığını söyledi.

Yardımcı, sınavın değerlendirme ölçütlerinin ve puanlama sisteminin şeffaf biçimde ortaya konulmasını istedi.

“BAŞÖRTÜM VE YAŞAM TARZIM NEDENİYLE ÖTEKİLEŞTİRİLDİM”

Yaşadığı sürecin yalnızca yüksek lisans mülakatıyla sınırlı olmadığını ileri süren Yardımcı, lisans eğitimi boyunca da başörtüsü ve yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etti. Arkeoloji eğitiminin önemli unsurlarından olan kazı ve saha çalışmalarına kabul edilmediğini öne süren Yardımcı, evli olmanın, çocuk sahibi olmanın veya kişinin yaşam tarzının eğitim hakkının önünde engel teşkil etmemesi gerektiğini savundu. Yardımcı, yüksek lisans eğitimine kabul edilmesi halinde alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve akademik katkı sunmak istediğini ancak bu imkânın elinden alındığını ifade etti.

“AYRICALIK DEĞİL, ADİL VE DENETLENEBİLİR DEĞERLENDİRME İSTİYORUM”

Herhangi bir kişisel ayrıcalık talep etmediğini vurgulayan Yardımcı, yalnızca sürecin şeffaf, adil ve denetlenebilir şekilde yürütülmesini istediğini belirtti.

Üniversite yönetimine yaptığı başvurunun sonucunu beklediğini ifade eden Yardımcı, sınavla ilgili tüm belge, bilgi ve tanıkların incelenerek sürecin objektif biçimde değerlendirilmesini talep etti. Öte yandan mağdur öğrenci Meltem Uyanık Yardımcı, hukuki ve akademik haklarını saklı tuttuğunu belirterek, Mersin Üniversitesi yönetiminden konuya ilişkin açıklama ve inceleme yapılmasını beklediğini söyledi.