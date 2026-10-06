  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan sert açıklama: 'Düşmanla müzakere etmenin anlamı yok!' Şanlıurfa’ya inen uçakta “bomba” notu! Tüm uçuşlar durduruldu! Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında 13 tutuklama: Başkan Özmen de cezaevine gönderildi Hürmüz’de tankere bilinmeyen mühimmat isabet etti: Makine dairesinde yangın CENTCOM’dan İran ablukası açıklaması: 130 geminin rotası değiştirildi ABD’li Wilson’dan Türkiye’nin yer aldığı ittifaka “Orta Doğu’nun NATO’su” yorumu BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi İtalya engelini aşamadık Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
Yaşam Giresun’da görenleri şaşırtan manzara! Havadan bakınca Türkiye haritasına benziyor
Yaşam

Giresun’da görenleri şaşırtan manzara! Havadan bakınca Türkiye haritasına benziyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Giresun Keşap'ta bulunan ve yörede “Şahan Kayası” olarak bilinen doğal oluşum, havadan bakıldığında Türkiye haritasını andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Armutdüzü köyündeki Şahan Kayası, sıra dışı görünümüyle bölgenin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi.

 

Havadan daha belirgin

Keşap ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde bulunan Şahan Kayası, çevresindeki ağaç ve çalılarla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye haritasını andıran görünümüyle dikkat çekiyor. Kayalığın bu özelliği, dron görüntülerinde havadan daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

Yörede "Doğal Türkiye haritası" olarak adlandırılan kayalık oluşumun ortasında ise Türkiye haritasında Tuz Gölü’nün bulunduğu bölgeyi andıran konumda büyük bir mağara yer alıyor.

 

Koruma altında

İlginç şekli nedeniyle dikkat çeken Şahan Kayası, birinci derece doğal SİT alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Son dönemde özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen kayalığın, daha fazla tanınmasıyla birlikte Armutdüzü köyünün turizm potansiyeline katkı sağlaması umut ediliyor.

 

Sıra dışı jeolojik oluşum

Şahan Kayası’nın havadan çekilen dron görüntülerinde, kayalık alanın çevresindeki doğal bitki örtüsüyle birlikte oluşturduğu Türkiye haritasını andıran şekil dikkat çekiyor. Havadan bakıldığında ortaya çıkan görüntü, bölgenin doğal güzelliğinin yanı sıra sıra dışı jeolojik oluşumunu da gözler önüne seriyor.

18 metre derinlikte iz sürüldü! Nuh’un Gemisi bulundu mu?
18 metre derinlikte iz sürüldü! Nuh’un Gemisi bulundu mu?

Aktüel

18 metre derinlikte iz sürüldü! Nuh’un Gemisi bulundu mu?

9 kilometre boyunca sürüyor! Türkiye’de görenleri hayran bırakan yol
9 kilometre boyunca sürüyor! Türkiye’de görenleri hayran bırakan yol

Yaşam

9 kilometre boyunca sürüyor! Türkiye’de görenleri hayran bırakan yol

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23