  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremin vurduğu Adıyaman'dan yürek yakan görüntüler

Deprem yardımı yapıyorlardı! Abdullah Ağar'dan kritik uyarı: Türkiye karışıkken gizlice mevzi kazanıyorlar

Türkiye depremini önceden bilen Frank Hoogerbeets'in yeni tahmini ülkeyi ayağa kaldırdı

Rezilsin FOX TV rezil! Suçüstü yakalandılar

Selçuk Bayraktar: 30 TB2 ve 9 AKINCI havada

Mete Yarar çılgına döndü! Deprem bölgesinde yaşanan en büyük fiyaskoyu açıkladı

Türkiye depremin acısını yaşıyor! İyi Partili LGBT sevici Erdem'den çirkin sözler

Benzin ve motorine kallavi zam geliyor! 13 Şubat 2023 güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları

Altın fiyatları bu rakama çıkacak! Ünlü ekonomist açıkladı...

Yardımsever kılıklı istihbaratçılar defoldu! İsrail ekibi ‘güvenlik tehdidi ve halkın tepkisinden dolayı' özel jetle Türkiye’den ayrıldı
Gündem 'Mukadderat' demişti! Adanalı müteahhit cezaevine gönderildi
Gündem

'Mukadderat' demişti! Adanalı müteahhit cezaevine gönderildi

Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 18:39:00 -
'Mukadderat' demişti! Adanalı müteahhit cezaevine gönderildi

Adana’da 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı.

'Mukadderat' savunması yapmıştı!

Toplam 32 dairenin bulunduğu binadan sadece yaşlı bir vatandaş sağ çıkabildi.

100'den fazla cansız bedenin çıkarıldığı binanın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin hemen ardından KKTC'ye kaçtı.

Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan Alpargün, dün Adana'ya getirilmişti. "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçlarından gözaltında tutulan Hasan Alpargün, bugün çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, burada basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara "Mukadderat" yanıtını vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23