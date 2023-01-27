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Ekonomi Müjdeyi Bakan Kirişçi verdi! Hesaplara yattı!
Ekonomi

Müjdeyi Bakan Kirişçi verdi! Hesaplara yattı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçiyi ve üreticiyi destekleme politikası gereği yapılan 972 milyon 333 bin TL’lik ödemenin hesaplara yattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:48:00 - 2023-01-27 16:53:20
Müjdeyi Bakan Kirişçi verdi! Hesaplara yattı!

Çiftçiyi ve üreticiyi destekleme politikası gereği yapılan ödemeler tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 972 milyon 333 bin TL’nin hesaplara yattığı müjdesini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi verdi.

Bakan Kirişçi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “972 milyon 333 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

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