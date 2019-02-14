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Müjdenin büyüğü kaya gazından gelecek

Doğalgaz bulunmasıyla yeni bir sürece giren Trakya'da uzmanlara göre asıl müjde kaya gazından gelecek.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:03
Müjdenin büyüğü kaya gazından gelecek

Türkiye’nin enerji alanındaki yatırımları ve yeni sahaların bulunması için atılan adımlar meyvelerini veriyor. Trakya’daki Batı Çeltik-1 Kuyusu’nda doğalgazın ateşlenmesi bölgede yeni bir süreci başlattı. Enerji uzmanlarına göre Trakya’da asıl müjde kaya gazından gelecek.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Trakya bölgesinde bulunan Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarında yıllık yaklaşık 300 milyon metreküp gaz üretilmesinin ekonomiye önemli katkı sunacağını belirtti.

Yeni fırsatlar

Trakya’da TPAO’nun keşfettiği 3 milyar metreküplük doğalgazın yaklaşık 60 kat fazlası kaya gazı mevcut” diyen Kumbaroğlu, şöyle devam etti: “ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin yaptırdığı 41 ülkeyi ve 137 sahayı kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre Trakya’da 34 milyar metreküp standart kaya gazının yanı sıra önemli ölçüde propan, bütan gibi sıvılaştırılabilir hidrokarbonları içeren 144 milyar metreküp de ıslak kaya gazı var. Bu rezervler teknik olarak değerlendirilebilir durumda.

Zengin rezervler Güneydoğu’da

Güneydoğu Anadolu’da da kaya gazının bulunduğuna dikkat çeken Kumbaroğlu, şunları söyledi: “Bölgede Hatay’dan Hakkari’ye kadar uzanan Dadaş formasyonu dahilinde Trakya’nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir rezervuar bulunuyor. Tabi bu noktaların aynı zamanda Türkiye’nin terörle mücadele verdiği noktalar olduğunu bilmemiz gerek. TPAO kaya gazı teknolojisine odaklanırsa ülkemizin enerji görünümünde ve önceliklerinde köklü değişikliklere yol açacak büyük atılımlara da öncülük edebilir. Son olarak, enerjide atılacak tüm doğru adımların Türkiye’nin cari açığının azalmasında doğrudan ve olumlu etki yapacağını bir kez daha vurgulamakta fayda var.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:03
  1. Hatay
  2. Hakkari
  3. Batı Çeltik-1 Kuyusu
  4. Trakya
  5. kaya gazı
  6. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu
  7. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO)
  8. Batı Çeltik
  9. Batı Değirmenköy
  10. Güneydoğu Anadolu
  11. TPAO

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