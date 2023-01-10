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Ekonomi Müjde Bakan Nebati’den! Türkiye’de bir rekor daha kırıldı
Ekonomi

Müjde Bakan Nebati’den! Türkiye’de bir rekor daha kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İstihdam, kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 16:04:00 -
Müjde Bakan Nebati’den! Türkiye’de bir rekor daha kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İstihdam, kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’in açıkladığı işgücü istatistikleri değerlendirdi. İşsizlik oranında bir düşüş olduğunu ifade eden Bakan Nebati sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Ekonomi Modeli’mizin temel taşlarından biri olan istihdam, kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır. Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz; vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkânları sağlamaktır.”

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