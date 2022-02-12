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Medya Müjdat Gezen'den 'Uğur Dündar' şovu!
Medya

Müjdat Gezen'den 'Uğur Dündar' şovu!

Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının yayın yasağı nedeniyle oyuncu Müjdat Gezen, aynı saatlerde çıktığı programda Uğur Dündar'ın bal mumu heykeli ile şov yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 01:38:00 -
Müjdat Gezen'den 'Uğur Dündar' şovu!

5 haftalık yayın yasağı nedeniyle 4 Şubat 2022’de yayınlarına ara verilen Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının yayınlandığı saatlerde Müjdat Gezen'den yeni bir şov geldi.

Uğur Dündar’ın balmumu heykeli ile Demokrasi Marenası adıyla program yapan Müjdan Gezen, 10 dakika boyunca bal mumu heykele karşı konuştu.

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