Müjdat Gezen yanlış anlamış! Benzin fiyatları anlık değişiyor Müjdat..

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Küresel çapta yaşanan krize dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerindeki benzin fiyatına yapılan zamlara dikkat çekerek, petrolün sadece Türkiye'de değil tüm dünyada zamlandığını söylemişti.

Özellikle Amerika ve Almanya'da, benzin fiyatlarının anlık olarak değiştiği bilgisi yer alırken, istasyonlar arası fiyatlarda da farklılıklar olduğu bölgede yayın yapan gazeteler tarafından haberleştiriliyor.

Öyle ki Amerika'nın Sesi'nde (VOA) bile, ABD'deki benzin zammı gündeme getirilerek, ABD vatandaşlarının durumdan şikayeti defalarca aktarıldı.

Sen yanlış anlamışsın Müjdat! Anlık değişiyor

Cumhuriyet'te yazan Müjdat Gezen bugünkü köşe yazısında, benzin fiyatına yapılan zamları değerlendirdi.

Yurt dışında yaşayan birkaç akrabasını arayıp, yaşadıkları ülkelerde benzine zam yapılıp yapılmadığını sorduğunu aktaran Gezen, göz göre göre yalan söyleyerek, "Aradıklarım güldüler" dedi:

İktidar, 'Akaryakıt fiyatları sadece bizde değil, bütün dünyada böyle' diyor. Merak ettim. Kızım Hollanda'da, abimin kızı İsveç'te. Bir akrabam Amerika'da yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de pek çok dostum arkadaşım var. Üşenmedim, hepsini telefonla aradım. Sizde de akaryakıta iki günde bir veya sık sık zam geliyor mu? diye sordum. Güldüler.

VOA'nın haberlerine de mi inanmadın?

Gezen VOA'da bile yer alan haberleri yalanlayarak, iktidarı vatandaşları kandırmakla suçladı:

İktidardakiler sokağa çıkmaya yüzleri olmadığı için, bizi her şeyden habersiz zannediyorlar. Bu milletin aklı, zekası her şeyi anlamaya yeterli. Eyy iktidar... Siz kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz?