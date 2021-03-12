Müjdat Gezen 'senaryo' yazdı Uğur Dündar oynadı!

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Sözcü yazarı Uğur Dündar, ‘millet aç’ demek için konservatuarının önünde ‘tezgah’ açan Müjdat Gezen’in reklamını yaparken tutarsız açıklamasıyla dikkat çekti.

Müjdat Gezen 'ekmek' dağıtmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden ve yargılandığı davada hakkında beraat kararı çıkan Müjdat Gezen, konservatuarının önünde ‘tezgah’ açtı. Başörtülüleri ve Müslümanları çoğu defa hedef alan söylemleriyle tepki çeken Müjdat Gezen, kurucusu olduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin önünde ‘ekmek’ dağıtmaya başladı.

Hükümete türlü yaftalamalarda bulunan küfürbaz Müjdat Gezen’in ‘millet aç’ diyebilmek için iki gündür başlattığı ‘ekmek dağıtma’ senaryosuyla ilgili kendisi gibi kirli zihniyete sahip Uğur Dündar açıklamada bulundu.

Uğur Dündar'dan 'millet aç' algısı

Türkiye’de yoksulluk olduğu çığırtkanlığını yapan Uğur Dündar, “Sanatçı Müjdat Gezen, konservatuvarının önünde her gün 300 ekmek dağıtıyor. Kısa sürede tükeniyor” ifadelerini kullandı.

Dündar, Müjdat Gezen’in ‘her gün’ ekmek dağıttığını söyleyerek ‘millet aç’ algısı yapmak isterken İstanbul Kadıköy'deki Müjdat Gezen Konservatuvarı'nın İdari İşler Müdürü Nihan Gezen henüz iki gündür ekmek dağıtımının yapıldığını söyledi.

Devletten para dilenmişti

Hükümete yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunan Müjdat Gezen daha önce de 'ahlaksız oyunlarını' segilediği tiyatrosu için devlettten para dilenmişti. Kur'an ayetleri önünde dansöz oynatan iğrenç sahnesine para dilenen Gezen, şimdi sözde 'ekmek' dağıtarak yeni 'senaryo' yazıyor.