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Gündem Muhtarlık seçimleri ne zaman? İstanbul'da hangi semtlerde muhtar seçimi olacak?
Gündem

Muhtarlık seçimleri ne zaman? İstanbul'da hangi semtlerde muhtar seçimi olacak?

İstanbul'da muhtarlık seçimlerine sayılı gün kaldı. Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için yeniden sandığa gidilecek. Peki, Muhtarlık seçimleri ne zaman? İstanbul'da hangi semtlerde muhtar seçimi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 18:07:00 -
Muhtarlık seçimleri ne zaman? İstanbul'da hangi semtlerde muhtar seçimi olacak?

İstanbul'da 14 mahalle, bu pazar yapılacak seçimle yeni muhtarlarını belirleyecek. Muhtar adayları, seçime günler kala kapı kapı dolaşarak oy istemeye devam ederken, mahalleliler, sağlık ocağı ve yeşil alan istiyor. Peki, muhtarlık seçimleri ne zaman?

Muhtarlık seçimleri ne zaman?

Türkiye genelinde 753 mahalle ve köyde seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarih ise 6 Haziran.

stanbul'un 14 mahallesinde de seçim heyecanı var. Muhtar adayları seçim öncesi yarışa girdi.

Adaylar, mahallelere pankart asıp, broşür dağıttı. Vaatler sıralandı.

Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından yeni muhtarlar göreve başlayacak.

İstanbul'da hangi semtlerde muhtar seçimi olacak?

Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, Çatalca Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri, Beyoğlu Asmalı Mescit, Kalyoncu Kulluğu, Katipmustafa Çelebi Mahalleleri ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi.

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