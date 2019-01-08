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Muhtarlık için çıkan kavgada 10 kişi yaralandı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle kavga çıktı. Polisin biber gazı kullanarak müdahale ettiği olayda 10 kişi yaralandı.

08 Ocak 2019 Salı 22:50
Muhtarlık için çıkan kavgada 10 kişi yaralandı!

Malatya'da iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgaya polis biber gazı kullanarak müdahale etti. 

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Halfettin Mahallesi İyiliksever sokakta esnaflık yapan akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle başladığı iddia edilen sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada 10'a yakın kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmada zorlanan polis, cop ve biber gazı kullandı.Yaralılardan çoğunun tedaviyi kabul etmediği olayda 2 kişi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri hem hastane de hemde olayın gerçekleştiği İyiliksever sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Altı kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:50
  1. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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