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Muhtarlarla Sıfır Atık Toplantısı

Gebze Belediye’si Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından muhtarlara ‘Sıfır Atık Projesi’ hakkında bilgi verildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:05
Muhtarlarla Sıfır Atık Toplantısı

Gebze Belediye’si Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından muhtarlara ‘Sıfır Atık Projesi’ hakkında bilgi verildi.


Kent meydanında bulunan nikah salonun düzenlenen toplantı Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik’in selamlama konuşmasıyla başladı. Düzenlenen sıfır atık bilgilendirme toplantısında temizlik işleri yetkilileri tarafından, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için muhtarların bu konuda nasıl bir tutum izlemesi gerektiği hakkında paylaşımda bulunuldu. Bilinçsiz bir şekilde atılan atıkların çevreye nasıl zarar verdiği ve bunun nasıl sonuçlar doğuracağı hakkında muhtarları aydınlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, atıkların geri dönüşümde ekonomiye kazandırılacağını bilgisini de paylaştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:05
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