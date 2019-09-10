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Muhtarlardan Kaymakam Gülenç’e plaket

Yeşilyurt ilçesindeki mahalle muhtarları, Yeşilyurt İlçesi Kaymakam’ı Turgay Gülenç’i ziyaret ederek plaket takdim ettiler.

10 Eylül 2019 Salı 14:08
Muhtarlardan Kaymakam Gülenç’e plaket

Yeşilyurt ilçesindeki mahalle muhtarları, Yeşilyurt İlçesi Kaymakam’ı Turgay Gülenç’i ziyaret ederek plaket takdim ettiler.


Yeşilyurt Muhtarlar İşleri Daire Müdürü Ömer Sucu, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaaddin Aktaş,Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkan Yardımcısı Celal Demirtaş ve beraberindeki muhtarlar, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak söz alan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, “Yeşilyurt Kaymakamımız Turgay Gülenç,ve Yeşilyurt İle Emniyet Müdürümüz Mehmet Ali Karataş’ın muhtarlarımızla birlikte azimle çalıştıklarını, muhtarlarımızla yapmış oldukları istişareler sonucu güzel hizmetlere şahitlik ediyoruz. Muhtarlarımız gerek asayiş gerekse hizmet noktasında sürekli kurumlarla istişare halindeler. Kaymakamımız ve İlçe Müdürümüze yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Muhtarları makamında misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu dile getirerek, “Muhtarlarımızı biz ev sahibi olarak görüyoruz. Muhtarlarımızla el ele vererek ilçemize çok güzel işler yapacağız. Muhtarlarımız sayesinde gerek ilçemiz gerekse ilçemize bağlı mahallelerimizin eksikliklerini daha iyi göreceğiz. Muhtarlarımız, görev mahallinde devletimizin kurumlarını temsil etmektedir. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesinde muhtar ve idareciler arasındaki irtibat önemlidir. Muhtarlarımıza kapımız her zaman açıktır” diye konuştu.


Ziyarette muhtarlar tarafından Kaymakam Gülenç’e plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:08
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