Muhtarlardan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Akçadağ Muhtarlar Derneği Malatya Büyükşehir Belediyesinde bir dizi ziyaretler yaptı.

Akçadağ Muhtar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş beraberinde bazı mahalle muhtarları ile Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları İnanç Kara Ölmeztoprak, Latif Okyay ile Kültür A.Ş.’nin genel müdürlüğü görevine getirilen İnşaat Mühendisi Kazım Aydın’ı makamlarında ziyaret ederek başarı diledi. Ziyaretlerde kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Gönültaş,31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında Büyükşehir de başlatılan yeniden yapılanma sürecinde çok doğru ve yerinde adımlar atıldığı belirterek yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Ziyaretlerde duydukları memnuniyeti dile getirirken,Ölmeztoprak,Okyay ile Aydın ise Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Gönültaş’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.