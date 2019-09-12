0553 313 94 23

Muhtarlardan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Akçadağ Muhtarlar Derneği Malatya Büyükşehir Belediyesinde bir dizi ziyaretler yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:31
Muhtarlardan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Akçadağ Muhtarlar Derneği Malatya Büyükşehir Belediyesinde bir dizi ziyaretler yaptı.


Akçadağ Muhtar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş beraberinde bazı mahalle muhtarları ile Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları İnanç Kara Ölmeztoprak, Latif Okyay ile Kültür A.Ş.’nin genel müdürlüğü görevine getirilen İnşaat Mühendisi Kazım Aydın’ı makamlarında ziyaret ederek başarı diledi. Ziyaretlerde kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Gönültaş,31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında Büyükşehir de başlatılan yeniden yapılanma sürecinde çok doğru ve yerinde adımlar atıldığı belirterek yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.


Ziyaretlerde duydukları memnuniyeti dile getirirken,Ölmeztoprak,Okyay ile Aydın ise Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Gönültaş’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:31
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İsrail, Trump ve ekibini dinledi" iddiası
    1. "İsrail, Trump ve ekibini dinledi"..
    2. Ortaokul öğretmeni FETÖ’nün ‘Askeri..
    3. Esnaf Odasının BAKKA projesinin..
    4. Amerikalı gazeteciden alçaklık! Türk..
    5. Jandarma ekipleri okulların..
    6. Espark Stop Motion Animasyon..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Kayseri'deki DEAŞ operasyonu
    9. Kuzey Makedonyalı bakanlar Türk..
    10. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2..
    11. Trabzon'da korkutan olay! Bölge..
    12. Seyir halindeki araç alev alev yandı
    13. Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    14. "Büyük Bozkır'ın Tarihi" sergisi açıldı
    15. Vali, tekneyle göle açılarak, bahçede..
    16. Sivas’ta 21 kilo kaçak tütün ve bin..
    17. ISUBÜ Rektörü Diler: “Batı Antalya’yı..
    18. Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü, 2..
    19. Başarı belgesi aldılar
    20. DTSO üyelerine lisansüstü eğitim imkanı
    21. Salihli Belediyespor şirketleşiyor
    22. Nilüfer Belediyesi’nin adını..
    23. Muhtarlardan Büyükşehir Belediyesine..
    24. Vali Soytürk tarihi mekanları gezerek..
    25. Çanakkale’de 45 düzensiz göçmen..
    26. MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar faiz..
    27. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail..
    28. Başkan Güder, Battalgazi Belediyespor..
    29. Başkan Özlü, vatandaşın dertlerini ve..
    30. Pisti pas geçen paraşütçü elektrik..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı