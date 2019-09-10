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Muhtarlar Zerban’da buluştu

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği tarafından Zerban’da 3.

10 Eylül 2019 Salı 15:23
Muhtarlar Zerban’da buluştu

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği tarafından Zerban’da 3. Geleneksel piknik programı gerçekleştirildi.


Düzenlenen piknik programının dernek üyesi muhtarların kaynaşması adına güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Muhtar arkadaşlarımız yoğun bir seçim süreci geçirdi. Bazı arkadaşlarımız yeniden seçilirken, bazı arkadaşlarımız yeni seçilerek aramıza katıldı. Dernek çatısı altında sürekli bir araya geliyoruz. İki yıldır muhtarlarımızla birlikte piknik programı gerçekleştiriyoruz. Bu yılda üçüncü kez Çelikhan ilçemizde bulunan Zerban’da bir araya geldik. Hafta boyunca yoğun bir çalışma içerisinde olan muhtarlarımız düzenlenen piknik sayesinde bir günde olsa yoğunluktan uzak, birbirleriyle sohbet edip, stres atıyorlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.


Çelikhan ilçesinde bulunan Zerban ziyaretinin Adıyaman adına manevi değeri olduğunu dile getiren Başkan Taş, “Ziyaret alanına özellikle hafta sonları çevre illerden, Adıyaman’dan birçok aile piknik yapmaya geliyor. Zerban’daki kaynak su harika bir su ve buradaki ziyaretin halk arasında manevi değeri çok yüksek. Çevre düzenlemesi yetersizdir. Yetkililerin buraya bir el atmasını ümit ediyoruz. İlimizde bulunan bu güzelliklere gereken ehemmiyet verilmeli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:23
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