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Siyaset Muhtar kura ile belirlendi
Siyaset

Muhtar kura ile belirlendi

Yeniakit Publisher
2024-04-01 09:19:00 -
Muhtar kura ile belirlendi

Erzincan'da ilginç bir olay yaşandı. İki kadın muhtar adayı seçimde aynı oyu alınca kazanan kura ile belirlendi.

Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde 2 kadın muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Girlevik köyünde 12 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.

12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı. Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.

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