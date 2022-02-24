Muhtar cinayetiyle ilgili 6 tutuklama!
Elazığ’da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci’nin ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ Merkeze bağlı Korucu köyüne giden ve bir daha haber alınamayan Muhtar Bahçeci'nin cesedi 5 ay sonra köyün kırsalında bulunmuştu.
Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alınmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5’i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 7’si Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme karşısına çıkan 7’i şüphelinden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir kişi ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı. (İLKHA)