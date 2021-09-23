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Ekonomi Muhtaç asker ailelerine nakdi düzenli yardım!
Ekonomi

Muhtaç asker ailelerine nakdi düzenli yardım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından muhtaç asker ailelerine yönelik nakdi yardımdan kimlerin faydalanabileceği noktasında bilgilendirme paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 15:23:00 -
Muhtaç asker ailelerine nakdi düzenli yardım!

 Yeni akit  Ankara 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından muhtaç asker ailelerine yönelik nakdi yardımdan kimlerin faydalanabileceği noktasında bilgilendirme paylaşımında bulunuldu.

Kimler faydalanabilir?

Vatani görevini yapmakta olan askerlerimizin, evli ise sosyal güvencesi olmayan eşi, değilse sosyal güvencesi bulunmayan anne ve babası faydalanabilir. İki ayda bir düzenli nakdi yardım sağlanır. Başvuru ise şu şekilde yapılıyor; İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvurabilirsiniz.

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