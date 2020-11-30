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Dünya Muhsin Fahrizade'nin cenazesi kalkmadan İran'a bir tehdit daha!
Dünya

Muhsin Fahrizade'nin cenazesi kalkmadan İran'a bir tehdit daha!

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:04:00 -
Muhsin Fahrizade'nin cenazesi kalkmadan İran'a bir tehdit daha!

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının ardından bölgede tansiyon artarken, İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, Suriye sınırını ziyaret ederek askeri yetkililerle durum değerlendirmesinde bulundu.

Kochavi burada yaptığı açıklamada, "Mesajımız açık: İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeye ve bize yönelik her türlü saldırganlık gösterisine karşı hazırlıklı olmaya devam edeceğiz." dedi.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Beşşar Esed rejimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu belirtiyor.

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Yorumlar

TcVatanseverTc

Hiçbirşey olmaz.Olsa olsa danışıklı göstermelik bir savaş olur. Aynı İRAN-IRAK gibi.ŞİİLER YAHUDİLERİN İTLERİ, TASMALARI İSRAİL'DE. GÖRÜN OYUN ENSON İRAN-TÜRKİYE OLARAK DÖNECEK. İRAN'A GÜVENİLMEZ ERMENİSTAN BUNA EN GÜZEL ÖRNEK. ŞİA DOMUZ GİBİDİR DÖNER DOLAŞIR NECASETİNİ YER. YANİ ÖZLERİ PAGAN OLDUĞUNDAN ÖZLERİNİ HEP KORUMUŞLARDIR.
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