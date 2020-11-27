Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açıklama geldi.
Rajanews, İran'ın en üst düzey nükleer fizikçilerinden birinin suikasta kurban gittiğini iddia etti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, haberi yalanladı. Devrim Muhafızları Komutanı, İranlı bilim insanlarının öldürülmesinin intikamını alacakları açıklamasını yaptı.
İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin Tahran yakınlarındaki Damavand bölgesinde öldürüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.