Muhsin Başkan’ı rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

25 Mart 2009 tarihinde yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği miting sonrası Sivas’a dönerken bindiği helikopterin şüpheli bir şekilde düşmesi sonucunda şehit olan Yazıcıoğlu, siyaseti Allah’ın rızası için yapan ve sönmez bir vatan aşkıyla son nefesine kadar milleti için mücadele ediyordu. FETÖ’cü hainlerin ve birçok şer mihrakının hedefi haline gelen Yazıcıoğlu, inandığı değerlerden asla sapmadı. Darbelere karşı duran Muhsin Yazıcıoğlu, Erbakan Hükümetine de destek verdi.