Muhsin Başkan’ı rahmetle anıyoruz
Türk siyasetinin yüz akı isimlerinden olan ve ömrünü İslam davasına adayan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetin 14. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.
HABER MERKEZİ
25 Mart 2009 tarihinde yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği miting sonrası Sivas’a dönerken bindiği helikopterin şüpheli bir şekilde düşmesi sonucunda şehit olan Yazıcıoğlu, siyaseti Allah’ın rızası için yapan ve sönmez bir vatan aşkıyla son nefesine kadar milleti için mücadele ediyordu. FETÖ’cü hainlerin ve birçok şer mihrakının hedefi haline gelen Yazıcıoğlu, inandığı değerlerden asla sapmadı. Darbelere karşı duran Muhsin Yazıcıoğlu, Erbakan Hükümetine de destek verdi.