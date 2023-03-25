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Gündem Muhsin Başkan’ı rahmetle anıyoruz
Gündem

Muhsin Başkan’ı rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-03-25 08:54:00 -
Muhsin Başkan’ı rahmetle anıyoruz

Türk siyasetinin yüz akı isimlerinden olan ve ömrünü İslam davasına adayan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetin 14. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

 HABER MERKEZİ 

25 Mart 2009 tarihinde yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği miting sonrası Sivas’a dönerken bindiği helikopterin şüpheli bir şekilde düşmesi sonucunda şehit olan Yazıcıoğlu, siyaseti Allah’ın rızası için yapan ve sönmez bir vatan aşkıyla son nefesine kadar milleti için mücadele ediyordu. FETÖ’cü hainlerin ve birçok şer mihrakının hedefi haline gelen Yazıcıoğlu, inandığı değerlerden asla sapmadı. Darbelere karşı duran Muhsin Yazıcıoğlu, Erbakan Hükümetine de destek verdi. 

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