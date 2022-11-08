Mührü Şerif nedir? Mühr-ü Şerif faziletleri nedir?

Pek çok kişi ‘Mührü Şerif’in ne olduğunu faziletlerini merak ediyor. Peki, mührü şerife bakmanın faydaları nedir?

Mührü Şerif nedir?

Asr-ı Saadet döneminde Hicaz ehli yüzük kullanıyordu. Hicretin altıncı veya yedinci senesinde Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) “Dine ve yeni kurulan İslam Devletini tanımaya davet mektuplarını yazmışlar ve Kisra, Kayser ve Necaşi gibi acem krallarına göndermeyi murad etmişlerdir. Ashâbdan bazıları: Efendimize (s.a.s) “Acem devlet reislerinin kendilerine gönderilen mühürsüz mektupları ve yazıları kabul etmeyeceklerini ve resmi muameleye tabi tutmayacaklarını” hatırlatmışlardır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (s.a.s) halka şeklinde yuvarlak ve kaşlı, gümüşten bir mühür (yüzük) yaptırmışlardır. Böylelikle Kureyş ve Hicaz ehli arasında ilk mektup mühürleyen kişi olarak da tarihe geçmişlerdir.

Efendimizin vefatından sonra mühr-ü şerifi; Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman’a kullanmıştır. Hazreti Osman (Radıyallâhu Anh), halifeliğinin altıncı yıllarında, Mescid-i Kuba yakınlarında bulunan Eris adlı kuyunun etrafında toplanıp bir devlet işini müzakere ediyorlardı. Bu sırada bir evrakın mühürlenmesi gerekmişti. Hazreti Osman’ın Muaykıb isminde bir hazinedarı vardı. Evraklar Muaykıb’da, mühür ise Hazreti Osman’daydı. Bu sırada mühür elden ele intikal ederken, Eris Kuyusu’na düşürülerek kaybolmuştur. Üç gün aranmasına rağmen bulunamamıştır. Hazreti Osman (Radıyallâhu Anh) aynı ibareyi taşıyan yeni bir mühür yaptırmıştır.

Mühr-ü Şerif faziletleri nedir?

Tirmizi rivayet ediyor ki; Her kim bu mührü şerife abdestli olarak sabah baksa, akşama kadar ayın evvelinde baksa sonuna kadar, yola çıkarken baksa dönünceye kadar geçen zaman hayırlı ve bereketli olur.

Mührü şerif takmak caiz mi?

Konuyla ilgili din büyüklerinin yaptığı yorumlara bakıldığında mührü şerifi, kişinin yanında taşımasının sakıncası olmadığı ifade ediliyor.