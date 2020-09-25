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Aktüel Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
Aktüel

Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği: - "Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:40:40 -
Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in dün saat 22.30'da hastanelerine takip ve tedavisi yapılmak üzere nakledildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hastanın ilk değerlendirmesinde Kovid-19 enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği görüldü. Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine kentteki bir hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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