0553 313 94 23

Muhittin Ataman: Batı, doğrudan İslam’ı hedef alıyor!

ESAM Çarşamba Konferansları’na konuk olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman, Yeni Zelanda saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı artık İslam’ı doğrudan hedef almaya başladı" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 16:07
Muhittin Ataman: Batı, doğrudan İslam’ı hedef alıyor!

ESAM Çarşamba Konferansları’nın bu haftaki konuğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman oldu.

ESAM Çarşamba Konferansları’nın bu haftaki konuğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman oldu. Batı’nın İslam’ı doğrudan hedef almaya başladığını vurgulayan Ataman, “Yeni Zelanda saldırısında Türkiye’ye özel bir başlık açılmıştı. Türkiye’yi kadim düşman olarak tanımlıyor. Biz biliyoruz ki, İslam ve Müslümanlar Batı tarafından ötekileştirilmiş durumda” dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) geleneksel hale gelen Çarşamba Konferansları’nın bu haftaki konuğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhittin Ataman oldu. ESAM Konferans Salonu’nda ‘Son Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası’ konusu ile gerçekleşen programa, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, milletvekilleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ataman, ulusal, bölgesel ve küresel bağlamda değişen dünya düzeni ve Türkiye’nin izlediği dış politika konusunda bilgiler verdi.

Asıl mesele Türkiye'dir

Ortadoğu’da yeni bir düzenin kurulmaya çalışıldığını dile getiren Ataman, “Trump’ın ABD’de başkan seçilmesinin ardından aşırı Siyonist olan damadını Ortadoğu’dan sorumlu danışman olarak ataması ve ona İsrail ile beraber bir projeksiyon geliştirme görevi verildi. Burada İsrail öncülüğünde hiyerarşik bir bölgesel düzenin kurulması söz konusudur. Maalesef bazı Müslüman ülkeler bunlara taşeronluk yapmaktadır. Ortadoğu’da ABD ve Batılı devletlerin ısrarla bir İran karşıtlığı olduğunu görüyoruz. İran sürekli vitrindeki devlet olarak sunuluyor fakat asıl mesele ise Türkiye’dir. Yaşananlar bize bunu gösteriyor” diye konuştu.

İslam hedef alınıyor

Müslümanları temsil edebilecek tek devletin Türkiye olduğunu belirten Ataman, şunları kaydetti: “Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırısı kendini Hıristiyan olarak tanımlayan beyaz ırkçısı biri tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda yayınlanan bildiride Türkiye’ye özel bir başlık açılmıştı. Türkiye’yi kadim düşman olarak tanımlıyor. Tarihi bir kin var bu saldırıda. Biz biliyoruz ki İslam ve Müslümanlar Batı tarafından ötekileştirilmiş durumda. Geldiğimiz noktada İslam dini ve peygamberi doğrudan hedef alınıyor.”

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:07
  1. Ankara
  2. ESAM Genel Başkanı Recai Kutan
  3. Muhittin Ataman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Down sendromlu gençler maharetlerini sergiledi
    1. Down sendromlu gençler maharetlerini..
    2. Sarıgöl’de sevinçten ağlatan etkinlik
    3. Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Futbol..
    4. Mehmet H. Doğan Ödülü'nün sahipleri..
    5. Kaymakamlar Evi'nin restorasyonuna 600..
    6. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    7. Hatay'da akılalmaz olay! 47 yaşında..
    8. İlkokul öğretmeni kalp yetmezliğinden..
    9. VAR Semineri başladı
    10. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    11. Milletvekili Kahtalı ve Çakır, MTB’yi..
    12. BM'den Arakanlı Müslümanların iadesi..
    13. Beylerderesi Göletinde su tutulmaya..
    14. Medya Okulu İstanbul’da final yaptı
    15. Ticaret Bakanı Pekcan: "Son 10 yılda..
    16. Vali Gül’den Medical Park Gaziantep..
    17. Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri..
    18. Danimarka’da aşırı sağcı liderden..
    19. Yavuz: “Çocuklarımızın süt parasıyla..
    20. Jandarmadan huzurevi sakinlerini..
    21. Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    22. Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım..
    23. Sıfır km ve 2’nci el araçlarda test..
    24. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    25. "Son 3 yıldır sualtında başarılara..
    26. Ukrayna’da bombalı eylem son anda..
    27. Yıldırım'dan ‘’Her İstanbulluya bir..
    28. İstanbul'u kana bulayacaklardı!..
    29. Fransa'da 'Sarı Yelekliler' için şok..
    30. Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir..
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev