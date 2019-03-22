Muhittin Ataman: Batı, doğrudan İslam’ı hedef alıyor!

ESAM Çarşamba Konferansları’nın bu haftaki konuğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman oldu.

ESAM Çarşamba Konferansları’nın bu haftaki konuğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman oldu. Batı’nın İslam’ı doğrudan hedef almaya başladığını vurgulayan Ataman, “Yeni Zelanda saldırısında Türkiye’ye özel bir başlık açılmıştı. Türkiye’yi kadim düşman olarak tanımlıyor. Biz biliyoruz ki, İslam ve Müslümanlar Batı tarafından ötekileştirilmiş durumda” dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) geleneksel hale gelen Çarşamba Konferansları’nın bu haftaki konuğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhittin Ataman oldu. ESAM Konferans Salonu’nda ‘Son Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası’ konusu ile gerçekleşen programa, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, milletvekilleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ataman, ulusal, bölgesel ve küresel bağlamda değişen dünya düzeni ve Türkiye’nin izlediği dış politika konusunda bilgiler verdi.

Asıl mesele Türkiye'dir

Ortadoğu’da yeni bir düzenin kurulmaya çalışıldığını dile getiren Ataman, “Trump’ın ABD’de başkan seçilmesinin ardından aşırı Siyonist olan damadını Ortadoğu’dan sorumlu danışman olarak ataması ve ona İsrail ile beraber bir projeksiyon geliştirme görevi verildi. Burada İsrail öncülüğünde hiyerarşik bir bölgesel düzenin kurulması söz konusudur. Maalesef bazı Müslüman ülkeler bunlara taşeronluk yapmaktadır. Ortadoğu’da ABD ve Batılı devletlerin ısrarla bir İran karşıtlığı olduğunu görüyoruz. İran sürekli vitrindeki devlet olarak sunuluyor fakat asıl mesele ise Türkiye’dir. Yaşananlar bize bunu gösteriyor” diye konuştu.

İslam hedef alınıyor

Müslümanları temsil edebilecek tek devletin Türkiye olduğunu belirten Ataman, şunları kaydetti: “Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırısı kendini Hıristiyan olarak tanımlayan beyaz ırkçısı biri tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda yayınlanan bildiride Türkiye’ye özel bir başlık açılmıştı. Türkiye’yi kadim düşman olarak tanımlıyor. Tarihi bir kin var bu saldırıda. Biz biliyoruz ki İslam ve Müslümanlar Batı tarafından ötekileştirilmiş durumda. Geldiğimiz noktada İslam dini ve peygamberi doğrudan hedef alınıyor.”