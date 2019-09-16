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“Muhasebecilik bölümü ilk tercihler arasında"

Muhasebeciler Odası Ödemiş Temsilciliğine seçilen Neylan Balkan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (İMTAL) ziyaret etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:05
“Muhasebecilik bölümü ilk tercihler arasında"

Muhasebeciler Odası Ödemiş Temsilciliğine seçilen Neylan Balkan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (İMTAL) ziyaret etti.


Muhasebeciler Odası Ödemiş Temsilcisi Sabri Diken’in ani ölümünün ardından yapılan genel kurul ile temsilciliğe seçilen Neylan Balkan, ilçe yönetim kurulu üyeleri Gülay Kutlu, Yusuf Diken, Harun Çoban ve Özgül Kurtoğlu ile birlikte İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazmi Eker’i makamında ziyaret etti. Muhasebe bölümü öğretmenleri Dursun Yüksel ve Zeki Altıntaş’ın da bulunduğu ziyarette, ağırlıklı olarak muhasebe bölümü öğrencilerinin staj sorunları ele alındı.


Muhasebe mesleğinin, günümüzde geçerli bir alan olduğunu belirten Balkan, “İnsanlar, yasaları takip etmekte ve para giriş çıkışları ile vergilerini düzenli olarak ödemekte zorlanıyorlar. Muhasebecilik, günümüzde her işyeri için neredeyse zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Okulumuzun bu bölümünden mezun olacak öğrencilerimizin uyum sorunlarını staj dönemlerinde çözmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede okul idaresi ile de sürekli iletişim halindeyiz” dedi.


Okul müdürü Nazmi Eker de ziyaretten dolayı memnuniyetini belirterek, işyeri ve öğrenci ilişkilerini önemsediklerini söyledi. Eker, “Kimi sektörlerde öğrencilerimiz için staj yeri bulmakta zorlanıyoruz. Fakat muhasebe bölümü öğrencilerimiz için aynı şey söz konusu değil” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:05
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