Muharrem’e sırayla saldırıyorlar! Metin Akpınar İnce’nin nasırına bastı

Mynet'te yer alan haberde; gündemin çok konuşulan isimlerinden olan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye dair pek çok ünlü isim yorum yaparken, buna CHP yandaşı Metin Akpınar da dahil oldu. Akpınar, İnce'nin seçimlere ilişkin oy sözlerine yanıt verdi.

YouTube'daki Kafa TV kanalında konuşan Akpınar'a "Kızıyor musunuz siz de Muharrem İnce’ye, oyları gerçekten bölüyor mu sizce?" sorusu yöneltildi.

Akpınar "Tabi bölüyor artık net! Bunu bilmeyecek adam değil Muharrem İnce, intikam alıyor yani ben öyle hissediyorum başka türlü olamaz." dedi.

Ardından Akpınar, "Yüzde 30’la ikinci tura kalacağım, yüzde 60’la cumhurbaşkanı olacağım iddiası çok akıllı bir iddia değil. Allah tarafından vahiy gelirse böyle şey söylenir. Normal bir insan bunu söyleyemez. O zaman geriye ne kalıyor. Yüzde 9-10 oyla Millet İttifakı’nı engelleyecek bu kadar. Bu da kimin lehine olur? Cumhur İttifakı’nın lehine olur." ifadelerini kullandı.