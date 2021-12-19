Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın bir videosu sosyal medyanın gündemine yerleşti. Söz konusu videoda Sarıkaya'nın bir ses teknisyenine tokat attığı görünüyor. Peki, Muharrem Sarıkaya kim?

Muharrem Sarıkaya kimdir?

Muharrem Sarıkaya 1961 yılında Nevşehir Hacıbektaş'ta dünyaya geldi. Sarıkaya, Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışmış, son yıllarını Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği ve ardından yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır. 18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Haberturk.com'un Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.