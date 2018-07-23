Muharrem İnce'ye cevap! Sen de 3 seçim kaybettin

Hüseyin Aygün, olağanüstü kurultay çağrısı yapan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin "daha lider olmadan" 3 seçim kaybettiğini söyledi.

"HİÇ KİMSE KOLTUĞUN ESİRİ OLMAMALI"

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bence de, hiç kimse koltuğun esiri olmamalı" diyen Aygün'ün partideki liderlik tartışmalarına ilişkin paylaşımı şöyle:

"2 KEZ GENEL BAŞKANLIK 1 KEZ CUMHURBAŞKANLIĞI KAYBETTİ"

"'Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti, gitsin' diyenlere.. Eğer bu tek ölçü ise; Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti... 2 kez genel başkanlık, 1 kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.. Unutmayın daha lider bile değil... Kemal Bey başka açılardan eleştirilmeli bence.."