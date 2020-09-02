Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
CHP’den dışlanarak ‘Memleket Hareketi’ mottosuyla yola koyulan Muharrem İnce’ye Yalova’dan kötü haber geldi.
CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce’nin 13 Ağustos’taki açıklamaları nedeniyle Merkez Disiplin Kurulu’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
CHP’de 48 yıldır görev yaptığını belirten Niyazi Şahin, Muharrem İnce’nin açıklamalarının partiye zarar verdiğini belirterek, ‘Disiplin suçu işledi. Bu yüzden Disiplin Kurulu’na dilekçe verdim. Önümüzdeki hafta sonuçlanabilir’ dedi.
Şahin, CHP’nin bakkal dükkanı olmadığını söyleyerek, ‘Partinin tüzüğü, programı ve yönetmeliği bulunuyor. Bu yüzden suç duyurusunda bulundum’ ifadelerini kullandı.