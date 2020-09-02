  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:04:00 -
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP’den dışlanarak ‘Memleket Hareketi’ mottosuyla yola koyulan Muharrem İnce’ye Yalova’dan kötü haber geldi.

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce’nin 13 Ağustos’taki açıklamaları nedeniyle Merkez Disiplin Kurulu’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

CHP’de 48 yıldır görev yaptığını belirten Niyazi Şahin, Muharrem İnce’nin açıklamalarının partiye zarar verdiğini belirterek, ‘Disiplin suçu işledi. Bu yüzden Disiplin Kurulu’na dilekçe verdim. Önümüzdeki hafta sonuçlanabilir’ dedi.

Şahin, CHP’nin bakkal dükkanı olmadığını söyleyerek, ‘Partinin tüzüğü, programı ve yönetmeliği bulunuyor. Bu yüzden suç duyurusunda bulundum’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler
Gündem

Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Tele 1 patronu Merdan Yanardağ ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar ile Türkler arasındaki gerilime rağmen tehlikeli bir adım attı. Skandal kar..
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamlad..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı