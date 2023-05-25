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Gündem Muharrem İnce’ye alçakça saldırdılar! Şimdi de bakanlık teklif ediyorlar
Gündem

Muharrem İnce’ye alçakça saldırdılar! Şimdi de bakanlık teklif ediyorlar

Yeniakit Publisher
2023-05-25 15:19:00 -
Muharrem İnce’ye alçakça saldırdılar! Şimdi de bakanlık teklif ediyorlar

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yaptığı ziyaretin detayları ortaya çıktı. Edindiği bilgilere göre İnce'ye bakanlık teklif edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklaması ardından gözler Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye çevrildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve sosyal medya kullanıcıları, Muharrem İnce'ye ittifaka katılması için çağrıda bulunması ardından dün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Memleket Partisi'ne ziyarette bulundu.

 

Odatv'nin Muharrem İnce'nin yakın çevresinden edindiği bilgilere göre Kolonoskopi olan İnce'nin sağlık durumu iyi. Kontrolleri ardından evinde istirahat eden İnce, dün 2 belediye başkanı tarafından ziyaret edildi. İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde kurulacak olan kabinede bakanlık teklif edildiği, İnce'nin ise teklifi kendisine yapılan itibar suikastlerine karşı yalnız bırakıldığı gerekçesiyle reddettiği ifade edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı aradı. Görüşmede neler yaşandığı sorulması üzerine Özcan, görüşme içeriğiyle bilgi veremeyeceğini söyledi.
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Öte yandan  bugün Memleket Partisi’nin MYK toplantısı ardından Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde hangi adayın destekleneceğine dair açıklama yapması bekleniyor.

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