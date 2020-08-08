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Siyaset

Muharrem İnce’nin partisinde kimler yer alacak? Kimlerin yeni partide yer alacağı belli oldu!

Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak kendi ekibiyle yeni parti kuracağı CHP’nin kurultay sonrası iddia edilen konular arasında yerini alırken, Muharrem İnce’nin partisinde kimlerin yer alacağı belli olmaya başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddiasına ilk kez konuştu ve “Bizi bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar’ diyerek İnce’ye ince bir göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:15:00 - 2020-08-08 17:15:23
Muharrem İnce’nin partisinde kimler yer alacak? Kimlerin yeni partide yer alacağı belli oldu!

Muharrem İnce CHP’den ayrılması artık kesin gibi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası başlayan Muharrem İnce’yi bitirme operasyonu CHP’nin son kurultayında ayyuka çıktı. Muharrem İnce, parti kuracağı iddia edilmesinden sonra ilk kez konuştu. Muharrem İnce, “Bir tarafta AK Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor. 

Diğer tarafta ise Ak Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı.  Yok birbirlerinden farkları…” mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı. CHP’den ayrılıp parti kuracağı iddiaları ile siyaset gündeminden düşmeyen Muharrem İnce’nin kuracağı partide kimlerin olacağı merak ediliyordu. Muharrem İnce’nin kuracağı partide “Birinci”, “Ulusal Sol” ve “Çağdaş” isimlerinin önerildiği iddia edilmekte. Muharrem İnce yeni partisini Aralık ayı içerisinde partinin kuruluş dilekçesini vermesi beklenirken yartinin ete kemiğe bürmesi 2021 Ocak ayını bulacağı konuşuluyor.

 

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