Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde şok! İstifa etti
Memleket Partisi Çanakkale İl Başkanı Hülya Dağhan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak istifa ettiğini duyurdu.
Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde Çanakkale İl Başkanı Hülya Dağhan görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Memleket Partisi Çanakkale İl Başkanı Hülya Dağhan görevinden ayrıldı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine Çanakkale İl başkanlığı görevimden istifa ettim. Memleket Partisi’nin Üyesi, bir neferi olarak yoluma devam edeceğim” dedi.