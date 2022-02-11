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Gündem Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde şok! İstifa etti
Gündem

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde şok! İstifa etti

Memleket Partisi Çanakkale İl Başkanı Hülya Dağhan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 18:24:00 -
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde şok! İstifa etti

Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde Çanakkale İl Başkanı Hülya Dağhan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

 

Memleket Partisi Çanakkale İl Başkanı Hülya Dağhan görevinden ayrıldı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine Çanakkale İl başkanlığı görevimden istifa ettim. Memleket Partisi’nin Üyesi, bir neferi olarak yoluma devam edeceğim” dedi.

 

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