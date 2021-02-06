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Gündem Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
Gündem

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu

Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'den kopmaların önüne geçmek isteyen eski genel başkanların bir toplantı yaptığını ve 3 talebin ortaya çıktığını söyledi. Muharrem İnce'nin, “Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması. İki dönem başarısız olan genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi” şeklinde talepler olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 09:32:00 -
Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu

Gazeteci Gürkan Hacır, Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Araştırmacı Mustafa Şen ve gazeteci Cem Küçük ile birlikte gündemi yorumladı. Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni partileştireceği beklenen Muharrem İnce ile ilgili edindiği kulis bilgiyi Habertürk ekranlarında açıkladı.

3 talep

Gürkan Hacır, CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar'ın CHP'nin 'Ak Saçlıları' olarak bilinen eski Genel Başkanlar Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ayrı ayrı görüştüklerini anlattı.

Daha sonra ise 3 eski genel başkanın bir araya geldiklerini, "3 talep var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile Genel Başkanlık seçimlerinin parti üyeleri tarafından yapılması ve 2 dönem başarısız olan bir genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi" istediğimi söyledi.

Gürkan'ın şu ifadeleri kullandı:

"3 eski vekilin 3 talebinin olduğunu öğrendim. Bu 3 madde dile getiriliyor. 'Bir ayrışma olmasın, parti bölünmesin' diye gayret içerisinde oluyorlar. Ancak şunu belirteyim; 3 eski genel başkan, 3 eski milletvekiline bu konuda diplomasi trafiğini yürütmeleri için onay vermiş. Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey'den randevu istenmiş. Kemal Bey de İzmir dönüşü bu 3 milletvekilini kabul edecek. Ve bir görüşme trafiği başlayacak."

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