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Siyaset Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması! Partinin ismi...
Siyaset

Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması! Partinin ismi...

Memleket Hareketi ile yeni parti hazırlıklarına başlayan Muharrem İnce, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu

Yeniakit Publisher
2021-01-25 13:01:00 -
Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması! Partinin ismi...

Memleket Hareketi ile Türkiye genelinde temaslarda bulunan, aynı zamanda yeni parti kurma çalışmalarıyla siyasetin sıcak gündeminde yer alan Muharrem İnce, hareketinin Nevşehir kampı sonrası, soruları yanıtladı.

Muharrem İnce, 80 kişilik ekibiyle birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesindeki otelde geçen Cuma günü kampa girdi. İnce ve ekibinin 3 gün süren kampı sona erdi. İnce, otelden ayrılırken açıklama yaptı. İnce, "Yakında partimizin tüzüğünü, logosu, programını açıklayacağız" dedi.

"Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik"

İnce, parti tüzüğünü hazırladıklarını belirterek, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik. Herhalde Türkiye'de en çağdaş, en demokratik tüzük bizimkisi olacak. Genel Başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Üyelerle genel başkan seçimini esas kıldık. Parlamentoda grup başkanvekilliği seçimlerini 'iç yönetmelikle değiştirilemez, milletvekillerinin özgür iradeleri ile seçilir' diye tüzük hükmü haline getirdik. Türkiye'de demokrasi isteyebilmek için partinizde demokrasi olması lazım. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz" diye konuştu.

"Program yüzde 90 tamamlandı"

Partilerde demokrasi olmadığını söyleyen İnce, "Türkiye'deki hiçbir parti Türkiye'ye demokrasi vaat edemez. Çünkü partinin içinde demokrasi yok. Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak olan bu millete kendi içimizde demokrasiyi önce anlatmamız lazım. Bunları gerçekleştirdik. Programımızı yüzde 90 oranında tamamladık. Birkaç küçük eksiğimiz var. Onları da önümüzdeki günlerde bitireceğiz. Tüzük tamam. Nevşehir ve Kırşehirli esnaflarımızı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Partinin ismi

Muharrem İnce, partinin ismi konusunda sorulan soruya ise, "Zamanı gelecektir, bekleyin biraz" yanıtını verdi.

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