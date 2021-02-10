Muharrem İnce'den Türkiye'nin uzay programıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum CHP'yi sert şekilde eleştirip istifa eden Muharrem İnce'den geldi. İnce, "2011'de yerli uçağımız göklerde afişlerindeki uçağı hala göklerde göremesek de hedefin uzaya doğru çevrilmiş olmasında da bir gelişme, ilerleme var" dedi.

Memleket Hareketi'ni başlatan ve CHP'den zehir zemberek sözlerle istifasını açıklayan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Muharrem İnce'den paylaşım

Twitter'dan paylaşım yapan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"2011'de yerli uçağımız göklerde afişlerindeki uçağı hala göklerde göremesek de hedefini kek ve kıraathaneden uzaya doğru çevirmiş olman da bir gelişme, ilerleme var."

Türkiye'nin 10 yıllık uzay programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programını açıkladı. Milli Uzay Programı kapsamında Erdoğan'ın açıkladığı 10 hedef;

• Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek.

• Yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak.

• Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek.

• Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak.

• 'Uzay havası ya da meteorolojisi' olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmak.

• Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak.

• Ülkemizde uzay sanayii sistemini daha da geliştirmek.

• Bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak.

• Uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek.

• Son hedef bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.