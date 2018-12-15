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Muharrem İnce'den 'İstanbul adaylığı' açıklaması: Sesimi çıkartmıyorum

Bursa'nın Orhangazi ilçesini ziyaret eden Muharrem İnce, kendisine yöneltilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya, "Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı" diye cevap verdi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:42
Muharrem İnce'den 'İstanbul adaylığı' açıklaması: Sesimi çıkartmıyorum

Seçim çalışmalarına Bursa'nın Orhangazi ilçesinden başlayan Muharrem İnce, "Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, ben de şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sorulan İnce, "Başından beri söylediğim lafın arkasındayım. 16 yıldır iktidar olan bu partiye bir alternatif olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, kendi örgütüne güvenmelidir, üyelerine güvenmelidir. İstanbul'da 259 bin üyemiz var. 259 bin kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez, yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Çünkü partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı" dedi.

'Türkiye'yi karış karış gezeceğim'

Yerel seçimler için Türkiye'yi karış karış gezeceğini ifade eden İnce, "Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, ben de şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. İnce, partisine yönelik sorulara ise "Parti içi tartışmalara girmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 23:42
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Muharrem İnce

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