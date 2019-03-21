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Muharrem İnce'den genel başkanlık açıklaması: Ben de istiyorum

Muharrem İnce Balıkesir'de düzenlenen mitingde, bir vatandaşın 'CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin' sorusuna 'Bende istiyorum' diyerek cevap verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 22:22
Muharrem İnce'den genel başkanlık açıklaması: Ben de istiyorum

Muharrem İnce Balıkesir'de seçim mitingine katıldı. Bir vatandaşın “CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin' sorusuna İnce, "Bende istiyorum" şeklinde cevap verdi.

CHP'nin seçim çalışmalarına katılmak için Balıkesir'e gelen Muharrem İnce, Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde miting yaptı.

 "CHP'nin başında görmek istiyoruz seni"

Mitinge katılan bir vatandaş Muharrem İnce'ye seslenerek "CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin" diye soru sordu. CHP'li İnce ise, 'Bende istiyorum' şeklinde soruyu cevapladı.

Mitingin sonunda ise CHP'li Muharrem İnce, CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Esin Balıbek için vatandaşlardan oy istedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:22
  1. Balıkesir
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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